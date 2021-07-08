بشكتاش أمام فرصة أخيرة لحسم صفقة “غزال”

كشفت مصادر صحفية تركية، أن اليوم الخميس، سيكون هناك اجتماع هام بين وكيل أعمال الجزائري “رشيد غزال” ورئيس نادي “بشكتاش”، من أجل حسم الصفقة أو الابتعاد نهائيا عن الفريق التركي.

وأكدت ذات المصادر، أن المفاوضات ستكون معقدة، كون نادي بشكتاش عرض مبلغ 1.9 مليون أورو، بالإضافة إلى بعض الفوائد، غير أن غزال لا يزال مصرا على راتب يتجاوز الـ 3.5 مليون أورو وعقد يمتد لـ 4 سنوات.

يذكر أن نادي “ليستر سيتي” قد سهّل مأمورية خروج النجم الجزائري بعد أن حدد مبلغ 5 ملايين أورو كقيمة لفسخ عقد “غزال” الذي لا يزال مطلوبا في العديد من الأندية الأوروبية.