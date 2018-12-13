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“بشكتاش” رفض ضم “بونجاح” بسبب “سليماني” !!

الرياضة
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“بشكتاش” رفض ضم “بونجاح” بسبب “سليماني” !!
بقلم أمير بهلول

كشفت المصادر الصحفية التركية، أن “سينول غونيس” مدرب “بشكتاش” قد رفض ضم اللاعب الجزائري “بغداد بونجاح” في الميركاتو الصيفي الماضي بسبب رغبته في ضم “سليماني”.

ووضع رئيس النادي “فيكرت أورمان” إسم “بونجاح” على طاولة المدرب الذي فضّل ضم “سليماني” بالرغم من الإحصائيات التي كان يتميز بها.

وهاجمت جماهير “بشكتاش” مدرب الفريق خاصة بعد تألق “السفاح بونجاح” في كل المنافسات التي لعبها سواءً مع المنتخب أو مع النادي.

كما أنها ذكرته بعدد أهداف “سليماني” مع “فينربخشة” أين سجّل هدفا وحيدا في الدوري التركي هذا الموسم.


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