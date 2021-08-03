بشكتاش سيعلن عن صفقة غزال في الساعات القادمة

كشفت مصادر صحفية تركية، أن نادي “بشكتاش” سيعلن عن صفقة النجم الجزائري “رشيد غزال” في الساعات القليلة المقبلة أو يوم غد كأقصى تقدير، مؤكدين أن جميع الأطراف اتفقت بشكل نهائي وبقيت أمور إدارية فقط.

وأكدت ذات المصادر، أن “غزال” سيوقع على عقد لمدة 4 سنوات مع الفريق التركي مع راتب يتجاوز 2.4 مليون أورو سنويا بالإضافة إلى العديد من المكافآت.

في نفس السياق، فإن النجم الجزائري يكون قد أوفى بوعده بعدم اللعب في غير “بشكتاش” في تركيا بالرغم من وجود عروض مغرية خاصة من نادي “غلطة سراي” التركي.