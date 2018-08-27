“بشكتاش” لا يزال مُصرّا على ضم “بودبوز”

لا يزال نادي “بشكتاش” التركي يُصر على انتداب النجم الجزائري “رياض بودبوز” في آخر ساعات الميركاتو الصيفي حسب ما ذكرته الصحافة الإسبانية.

وأكدت صحيفة “إيستاديو ديبورتيفو” أن الفريق التركي هو الوحيد الذي تقدم بعرض رسمي لإدارة “بيتيس” لضم خدمات “بودبوز”.

لكن كل من إدارة الفريق “الأندلسي” واللاعب رفضا فكرة الرحيل، مؤكدة أن اللاعب السابق لـ “مونبوليي” يريد النجاح في صفوف “ريال بيتيس”.

من جهة أخرى، أكدت ذات المصادر أن نادي “الغواصات” لم يتقدم بأي عرض رسمي كل ما في الأمر أن فياريال يفكر في تعويض “كاستييخو” وإسم “بودبوز” مطروح بقوة.