بشكتاش يتفوق على غلطة سراي ويقترب من حسم صفقة غزال

كشفت مصادر صحفية تركية، أن إدارة “بشكتاش” حسمت صفقة النجم الجزائري “رشيد غزال”، وبقيت تفاصيل صغيرة فقط قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، فالنادي التركي رفع من عرضه للنجم الجزائري وهو ما رحب به وكيل أعمال غزال.

وأكدت ذات المصادر أن رئيس بشكتاش تقدم بعرض هو الأخير بالنسبة لـ “غزال”، حيث عرض عليه راتب سنوي قدره 2.5 مليون أورو وبعقد يمتد لـ 3 سنوات مع إمكانية تجديد عقده لسنة إضافية بالإضافة إلى مكافأة التوقيع وأيضا المشاركة في دوري الأبطال.

في حين أن النادي التركي عرض ما يقارب الـ 6 ملايين أورو على نادي “ليستر سيتي” من أجل التخلي عن النجم الجزائري الذي شارك أمس السبت في مباراة ودية قد تكون الأخيرة له بألوان الفوكسيس.