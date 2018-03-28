بشكتاش يدخل في مفاوضات مع وكيل براهيمي

باشر نادي بشكتاش التركي، مفاوضاته مع وكيل أعمال الدولي الجزائري ياسين براهيمي، سعيا للتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف موقع “أكسام” التركي، أن مسؤولي بيشكتاش، يأملون في التوصل لإتفاق مبدئي مع وكيل أعمال براهيمي، يقضي بانضمام اللاعب لفريقهم الصيف المقبل.

ويسعى النادي التركي، لبيع مهاجمه أندرسون تاليسكا، للتمكن من تغطية صفقة براهيمي، الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية.

كما أن براهيمي، لازال مرتبطا بعقد مع بورتو، إلى غاية 2019، ما يجعل الأندية الراغبة في خدماته مجبرة على التفاوض مع ناديه أيضا.

ويأتي اهتمام نادي بشكتاش التركي، بياسين براهيمي، بعد وقوفه على تألق اللاعب هذا الموسم، من خلال معاينته في مناسبات متكررة.