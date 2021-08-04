بشكتاش يرفض ضم “فيغولي” !

كشفت مصادر صحفية تركية، أن وكيل أعمال النجم الجزائري “سفيان فيغولي” بدأ بالتحرك بعد تصريحات رئيس “غلطة سراي” الذي ابلغ اللاعب أنه لن يكون ضمن مخططات الفريق وعليه البحث عن نادٍ جديد.

وأكدت ذات المصادر، أن وكيل أعمال “فيغولي” عرضه على إدارة نادي “بشكتاش” التي عرضت الفكرة على المدرب لكن هذا الأخير رفض انضمام “سوسو” للفريق لأن لديه العديد من اللاعبين في منصبه وأنه ينتظر فقط انضمام “رشيد غزال”.

يذكر أن “سوسو” مجبر على الرحيل من “غلطة سراي” بعد تصريحات المدرب والرئيس لكنه يريد البقاء في تركيا ولكي يثأر رياضيا من إدارة “السيم بوم”.