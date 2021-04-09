بشكتاش يرفع عرضه لحسم صفقة “غزال” !

كشفت مصادر صحفية تركية، أن إدارة “بشكتاش” تعمل جاهدة على التعاقد مع النجم الجزائري “رشيد غزال” بصفة نهائية.

وأكدت ذات المصادر، أن إدارة “بشكتاش” تقدمت بعرض أولي لنادي “ليستر سيتي” وتم رفضه وكان مقدرا بـ 3 ملايين أورو.

في حين أن العرض الثاني يقدر بـ 5 ملايين أورو، في حين أن إدارة “الفوكسيس” تريد فتح باب المفاوضات ابتداءا من 7 ملايين أورو.

هذا ويقدم “رشيد غزال” مستويات كبيرة مع “بشكتاش” في أول موسم له في تركيا أين سجل هدفين وصنع 13 هدف في البطولة.

يذكر أن النجم الجزائري يلعب “معارا” من “ليستر سيتي” الذي لا يزال يربطه عقد معهم إلى غاية 2022.