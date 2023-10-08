بشكتاش يشيد بالعودة القوية لرشيد غزال

أشاد نادي بشكتاش التركي، بمردود نجمه الدولي الجزائري رشيد غزال، في المواجهة التي جمعتهم اليوم الأحد، بنادي اسطنبول سبور.

وعلقت إدارة نادي بشكتاش، على مردود غزال، من خلال تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، قالت فيها: “عودة الملك”.

كما أرفق مسؤولي النادي التركي هذه التغريدة، بصورة لنجمهم الدولي الجزائري، إلى جانب شعار الفريق.

يذكر أن رشيد غزال، شارك أساسيا، اليوم الأحد، وساهم بهدف يفوز بشكتاش، على حساب اسطنبول سبور.