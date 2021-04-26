بشكتاش يصر على شراء عقد غزال

تقدمت إدارة نادي بشكتاش التركي، بعرض جديد لنظيرتها من ليستر سيتي الإنجليزي، من شراء عقد الدولي الجزائري رشيد غزال

ويأتي إصرار مسؤولي بشكتاش، بالنظر للتألق اللافت لغزال مع الفريق هذا الموسم، أين يقدم أحد أفضل مواسمه.

وكشفت وسائل اعلام تركية، أن النادي التركي يتجه لتقديم عرص جديد بقيمة 5 مليون أورو لشراء عقد المهاجم الجزائري نهائيا.

وسبق لإدارة ليستر سيتي، رفض عرضين سابقين من بشكتاش، لعدم اقتناعها بالقيمة المالية المقترحة، كون ليستر سيتي يأمل في الحصول على ما يقارب 7 مليون أورو للتخلي عن العقد الذي يربط رشيد غزال بالفريق إلى غاية 2022.