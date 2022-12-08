بشكتاش يضع آدم وناس ضمن مخططاته

وضع شينول غونيس مدرب بشكتاش الدولي الجزائري آدم وناس ضمن قائمة اللاعبين الذي ينوي التعاقد معهم. خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال موقع “ويست فرونس”، اليوم الخميس، إنّ إدارة بشكتاش تريد تعزيز الهجوم باللاعب الفنان، رغم صعوبة المهمة.

كما أضاف أن إدارة النادي التركي وضعت لاعب لينس الفرنسي برزيميسلاف فرانكوفسكي، كصفقة احتياطية في حال فشل التعاقد مع خريج مدرسة بوردو.

وأكد المصدر، أن إدارة النادي التركي ستجد صعوبات كبيرة في استقدام اللاعب. بحكم إدارة ليل تعاقدت مع اللاعب لموسمين بمبلغ 2.5 مليون أورو.

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