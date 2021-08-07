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الرياضة

بشكتاش يضع حدا لمسلسل رشيد غزال

بقلم كريم.تيغرمت
بشكتاش يضع حدا لمسلسل رشيد غزال
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تتجه إدارة نادي بشكتاش التركي، خلال الساعات القليلة المقبلة، لإعلان حسمها صفقة الدولي الجزائري رشيد غزال.

وكشفت موقع “فوت ميركاتو”، أن إدارة النادي التركي، نحت في ايجاد أرضية اتفاق ثلاثي، مع كل من غزال، وإدارة ناديه ليستر سيتي.

وحيث ذات المصدر، تم الاتفاق علة توقيه الدولي الجزائري عقدا لمدة أربعة سنوات مع بشكتاش، على أن تستفيد إدارة ليستر سيتي من 3 ملايين أورو، بالإضافة لبعص الحوافز.

ومن المقرر أن تعلن إدارة نادي بشكتاش، عن هذه الصفقة رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، لتضع بذلك حدا لهذا لمسلسل رشيد غزال.

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