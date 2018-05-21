بشكتاش يطلب خدمات “ماندي”

كشفت صحيفة ” إستاديو ديبورتيفو” الإسبانية، أن “سينول غونيس” مدرب “بشكتاش” التركي مهتم بضم خدمات الجزائري “عيسى ماندي” مدافع ريال بيتيس.

وأكدت ذات المصادر، أن الفريق التركي كان يعاني طوال الموسم من مشاكل الدفاع ويرى في “ماندي” الحل المثالي.

كما أن إدارة “بشكتاش” مستعدة لدفع ما يقارب الـ 10 ملايين أورو لضم الجزائري.

من جهة أخرى، لن تكون الأمور سهلة، فمدرب “ريال بيتيس” يرفض رحيل مدافعه ويعتبره ركيزة أساسية في تشكيلة فريقه.

ولا يزال مدافع الخضر مرتبط بعقد مع الفريق الأندلسي إلى غاية جوان 2021.