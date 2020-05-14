بشكتاش يعلن إصابة رئيس الفريق بكورونا وغلطة سراي يبدي تضامنه

أعلن نادي بشكتاش التركي، عن تعرض رئيس النادي، أحمد نور شيبي، للإصابة بعدوى فيروس كورونا، بالإضافة لعدد آخر من منتسبي الفريق.

ونشرت إدارة نادي بشكتاش، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، كشفت من خلالها إصابة رئيس النادي أحمد نور شيبي، بفيروس كورونا، مع تقديم معلومات عن وضعه الصحي.

وكشفت مصادر أخرى، أنه تم اكتشاف ثماني إصابات بين منتسبي نادي بشكتاش، خلال خضوع جميع أعضاء الفريق لفحص كورونا، بالملعب التدريبي.

وأبدى نادي غلطة سراي التركي، تضامنه مع نادي بشكتاش، من خلال نشر تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تمنى فيها الشفاء لرئيس نادي بشكتاش أحمد نور شيبي.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme 👉🏻 https://t.co/jpVnLCyTFB pic.twitter.com/C2aSByJr8d — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 14, 2020