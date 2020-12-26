بشكتاش يفكر في مستقبل غزال مع الفريق

بدأت إدارة نادي بشكتاش التركي، التفكير في مستقبل مهاجمها الدولي الجزائري رشيد غزال تحسبا للميركاتو المقبل.

وكشفت وسائل إعلام تركية، أن إدارة بشكتاش، تفكر جديا في الاحتفاظ بخدمات رشيد غزال، من خلال شراء عقده نهائيا.

ويأتي هذا نظير المردود الجيد لمهاجم الخضر بداية هذا الموسم، وتمكنه من فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، أين ساهم لحد الآن بـ5 تمريرات حاسمة، في 9 مباريات شارك فيها.

يذكر أن رشيد غزال، انتقل إلى نادي بشكتاش، في الميركاتو الماضي على شكل إعارة من ناديه ليستر سيتي الإنجليزي.