بشكتاش يقترب من التعاقد مع “بن طالب”

كشفت مصادر صحفية تركية، أن إدارة “بشكتاش” التركي تريد التعاقد مع اللاعب الجزائري “نبيل بن طالب” الذي انهى عقده مع نادي “شالك”، وبالتالي صار لاعبا حرا، وسيكون التعاقد معه سهلا حسب ماذكرته الصحف المحلية التركية.

وتسعى إدارة “بشكتاش” لتعزيز صفوف الفريق، خاصة أن النادي سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن فاز بلقب البطولة، وهو الذي احتكر كأس تركيا أيضا، متوجا بالثنائية التي غابت لسنوات عديدة عن خزائن النادي.

في نفس السياق، لا يزال نادي “بشكتاش” يريد حسم صفقة الجزائري الآخر والذي تألق بشكل كبير هذا الموسم “رشيد غزال“، فيريد الفريق التركي أن ينهي الأمور مباشرة بعد نهاية المباريات الودية للمنتخب الجزائري، وذلك من أجل البحث عن صفقات أخرى لتعزيز الفريق.