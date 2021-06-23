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بشكتاش يقترب من حسم صفقة “غزال”‘

الرياضة
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بشكتاش يقترب من حسم صفقة “غزال”‘
بقلم أمير بهلول

كشفت مصادر صحيفة تركية، أن إدارة “بشكتاش” اقتربت من حسم صفقة الجزائري “رشيد غزال”، حيث عرضت عليه راتب سنوي يقدر بـ 4 ملايين أورو وهو الأمر الذي سيجعل اللاعب الجزائري يقبل العرض بالرغم من أنه طالب بـ 5 ملايين أورو.

وأكدت ذات المصادر، أن الإدارة اتفقت مع “غزال” على كل تفاصيل العقد والمفاوضات مستمرة في القيمة المالية فقط غير أن هذا لن يكون عائقا ومن المحتمل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في أي لحظة.

في نفس السياق، إدارة “ليستر سيتي” لا تزال تصر على مبلغ 8 ملايين أورو أو أكثر من أجل تسريح “غزال” للفريق التركي غير أن “بشكتاش” يكون قد توصل لاتفاق مبدئي مع إدارة “الفوكسيس” من أجل حسم الصفقة.


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