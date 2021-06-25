بشكتاش يقدم عرضه الثاني لـ “غزال”

كشف موقع “قول” العالمي، أن نادي “بشكتاش” قدمت عرضه الثاني للاعب الجزائري “رشيد غزال” من أجل إقناعه بالانضمام للفريق كصفقة دائمة، فالمفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين، حيث يبقى الإشكال الكبير في الشق المالي.

إدارة “بشكتاش” عرضت على غزال راتبا سنويا قدره 1.9 مليون أورو بالإضافة إلى المكافأة، غير أن النجم الجزائري لا يزال مصرا على راتب سنوي يتجاوز الـ 3.5 مليون أورو، بالإضافة إلى عقد يمتد إلى 4 سنوات أو أكثر.

يذكر أن غزال لديه الكثير من العروض المغرية من طرف العديد من الأندية الأوروبية، غير أنه يفضل البقاء في “اسطنبول” بعد أن عاد للتألق هذا الموسم مع فريقه “بشكتاش”.