بشكتاش يمر للسرعة القصوى لحسم صفقة غزال

الرياضة
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بشكتاش يمر للسرعة القصوى لحسم صفقة غزال
بقلم أمير بهلول

كشفت مصادر صحفية تركية، أن نادي “بشكتاش” قد مر للسرعة القصوى من أجل حسم صفقة النجم الجزائري “رشيد غزال”، حيث دخل مفاوضاته الأخيرة مع نادي “ليستر سيتي” بعد اتفاقه مع اللاعب.

وأكدت ذات المصادر، أن إدارة الفريق التركي قد تقدمت بعرض قدره 6 ملايين أورو بالإضافة إلى بعض المتغيرات من أجل إقناع “ليستر” بالتخلي عن “غزال”، في الوقت الذي لا تزال إدارة “الفوكسيس” تصر على مبلغ 10 ملايين أورو.

في نفس السياق، النجم الجزائري اتفق على كافة التفاصيل مع إدارة “بشكتاش” خاصة أن هذا الأخير جعله يعود للواجهة من جديد حيث تألق بشكل كبير في الدوري التركي ووجد راحته النفسية والمعنوية في إسطنبول.


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