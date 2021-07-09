بشكتاش يُمهل غزال أسبوع لحسم مستقبله !

كشفت مصادر صحفية تركية، أن إدارة “بشكتاش” وبعد لقائها مع مناجير اللاعب الجزائري “رشيد غزال”، قدمت لهم العرض الأخير ومنحت النجم الجزائري مهلة “أسبوع” للرد على العرض وحسم مستقبله.

وأكدت ذات المصادر، أن نادي بشكتاش رفع من عرضه الأخير، حيث عرض مبلغ 2.4 مليون أورو على اللاعب الجزائري عوض (1.9 مليون أورو) وهو آخر عرض يتقدم به الفريق التركي.

في نفس السياق، رفض “رشيد غزال” اللعب في الخليج وبالضبط في نادي النصر السعودي الذي عرض عليه هذا الأخير راتب سنوي يتجاوز الـ 4 ملايين أورو بالإضافة إلى العديد من المكافآت غير أن “راشون” يريد مواصلة اللعب في أوروبا.