بشكل استعجالي.. اقتناء 5.2 مليون كاشف الغاز السام

باشر مجمع “سونلغاز” الإجراءات اللازمة لتجسيد مشروع تزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة الكشف عن الغازات المحترقة. وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع تحديد هدف اقتناء وتوزيع 5.2 مليون كاشف كمرحلة إستعجالية، ما بين السنة الجارية وبداية 2024، في إطار مناقصة وطنية ودولية.

كما أوضح الناطق الرسمي باسم سونلغاز، خليل هدنة، في تصريح لـ”وأج”، أن المجمع “قام بالإجراءات اللازمة لتجسيد المشروع على أرض الواقع”. “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 24 يناير المنقضي”. “بغية الحد من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة (أحادي أكسيد الكربون) داخل المنازل”.

في حين، ذكر بأن الاحتياجات الوطنية فيما يخص هذه الكاشفات “تقدر بـ22 مليون وحدة، سيتم العمل على توفير ربعها”. أي “حوالي 5.2 مليون كاشف، بشكل استعجالي”.

وكشف الناطق الرسمي للمجمع أن سونلغاز “تعول كثيرا على نتائج الاتفاقية الموقعة في 2 فبراير الجاري بين قطاعات التعليم العالي”. و”البحث العلمي و الطاقة والمناجم وكذا اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة”. “لإنشاء شركة مختلطة في مجال إنتاج وتصنيع جهازين للتحسس بتسربات الغاز”.

كما سيقوم مجمع “سونلغاز” بإنشاء 3 مخابر في كل من وهران، الجزائر العاصمة وسطيف لمعاينة ومراقبة الآلات. التي تكون سببا في الاختناقات بالغازات المحروقة، وكمرحلة ثانية -يضيف الناطق الرسمي للمجمع- “سيتم إنشاء وحدات أخرى في كل من بشار، ورقلة وعنابة مستقبلا”.