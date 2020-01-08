بشكل غير مُباشر.. بلماضي يقصف صلاح في بلده!

وجه الناخب الوطني جمال بلماضي، قصفا غير مُباشرٍ للمصري محمد صلاح، في عقر دياره، خلال حفل جوائز الكاف لعام 2020.

وإعتبر جميع المُتابعين، بأن الرجل الأول في الخضر قصف نجم ليفربول، خلال الندوة الصُحفية التي تلت حفل الغردقة.

وقال التقني الجزائري :”رياض كان يريد التواجد في الحفل، حتى وإن لم يكن معنيا بالتتويج”.

وواصل :”كان سيُقاسم ساديو ماني فرحته، لولا إلتزامع مع السيتي بديربي مانشستر، سهرة الثلاثاء”.

وتعتبر هذه بمثابة إشارة واضحة، لتصرف محمد صلاح، الذي لم يُكلف نفسه عناء السفر، رغم أنه حر من أي إلتزام.