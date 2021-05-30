بشهادة فرنسية.. غوارديولا “هبّل” محرز خلال النهائي

كشف مُراسل قناة “RMC SPORT” الفرنسية، في أرضية ملعب “دراغاو”، بأن بيب غوارديولا، لم يترك رياض محرز بسلام، طيلة أطوار الشوط الأول من نهائي رابطة الأبطال الأوروبية. وطالب الفيلسوف من صاحب القدم اليُسرى السحرية الخروج من رواقه الأيمن في خيار غريب، لأن مُحارب الصحراء ومنذ أشهر لا يغادر هذه المنطقة من الميدان.

وقال الصحفي الفرنسي :”بيب لا يتوقف عن الصراخ تجاه محرز، ويُصر عليه لمغادرة الجناح، وهو يُطالبه بضرورة الدخول في قلب اللعب، وهذا الأمر مُستمر طيلة الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء”.

وظهر قائد المنتخب الوطني، مُتأثرا مثله مثل غالبية زملائه في “السكاي بلوز”، بالتغيير التكتيكي الذي قام به مُدربهم، عندما لعب دون مُسترجع حقيقي، مما ترك فراغات رهيب في وسط الميدان، وجعل رياض وبقية صانعي الخطر يتكفلون بمهام كانو في غنى عنها.