بشو: “أسعى لاستعادة مستواي الحقيقي وتقديم موسم كبير مع نجم بن عكنون”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المستقدم الجديد لفريق نجم بن عكنون، المهاجم يوسف بشو، عن أهدافه وطموحاته في الموسم الجديد، مع نجم بن عكنون.
وصرح بشو، للصفحة الرسمية لنجم بن عكنون: “سعيد جدا بانضمامي هذا الصيف لفريق نجم بن عكنون، وأتمنى أن أكون فأل خير على الفريق”.
كما أضاف: “نجم بن عكنون قدم موسم جيد، العام الماضي، وأتمنى أن نقدم مردود أفضل في الموسم الجديد”
وتابع يوسف بشو: “شخصيا أسعى للعمل بجد من أجل استعادة مستواي الحقيقي، وتقديم الإضافة اللازمة لنجم بن عكنون”.
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