بشير صلاح: “المنتخب الجزائري قوي لكن في كرة القدم كل شيء ممكن”

تحدث رئيس بعثة منتخب الصومال، بشير صلاح، عن المباراة التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني، معترفا بقوة الخضر، ومؤكدا في ذات الوقت بأن كل شيء ممكن في كرة القدم.

وصرح بشير صلاح، في بخصوص مباراتهم المقبلة ضد الخضر: “نحن جد سعداء بتواجدنا في الجزائر، لمواجهة منتخبها القوي”.

كما أضاف ممثل بعثة الصومال: “ندرك أن المنتخب الجزائري يطمح لبلوغ كأس العالم، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن”.

وتابع بشير صلاح: “نعرف المنتخب الجزائري، كونه سبق لنا مواجهته، ندرك بأنه منتخب قوي، لكننا نحن المنافس”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه منتخب الصومال، يوم غد الخميس، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.