بشير فريك:الإحتجاجات تعكس عجز السلطات في تسير الجماعات المحلية

قال بشر فريك الوالي السابق لولاية وهران أن الممارسات التي يعمد إليها السكان احتجاجا على ممارسات الأميار.

تعكس عمق الازمة والإختتلالات التي تعيشها البلديات، وأردف ان هذه ضواهر يلزمها دراسة كبيرة للاسبابها ونتائجها.

وعن كلام وزير الداخلية حول الجماعات المحلية، قال أنه ليس من حقه ان يعلق سلبيا على كلام وزير الداخلية.

لكن التصريحات تعكس الاختلالات التي تعيشها الولايات، كما تعكس عجز السلطات العمومية في تسير الجماعات المحلية.

وقال أن الوالي ليس موضف عادي بل هو مسير، ولا يمكن محاسبته لان تسير الجماعات المحلية ليس سهل.

بل يحتاج إلى أستارتيجية بعد تكلف الحكومة للجماعات المحلية بمهام جديدة.