بشير فريك: الخرجات المتكررة للولاة وفي كل الأحداث إضرار بالوظيفة

قال بشير فريك والي سابق، أن تهافت الولاة على مختلف أماكن الحوادث كما حدث مؤخرا بعد حادثة عياش وإقالة الوالي حاج مقداد.

دليل على أن الولاة فقدوا البوصلة في سلوكاتهم وتصرفاتهم وهذه التواجدات قد ينطبق عليه مقولة “إذا زاد عن حده إنقلب إلى ضده”.

مشيرا إلى أن الخرجات التي يقوم بها الولاة بالمناسبة وغير المناسبة هي إضرار بوظيفة الوالي.

خاصة وأن وأهمية ووظيفة الوالي هوز تمثيل للدولة على المستوى المحلي، والوالي له صلاحيات واسعة في اقليمه.

حددتها النصوص القانونية والتنظيمية.

مضيفا أن نزول الوالي إلى الميدان يجب أن يكون في الكوارث الطبيعية فقط، وهرولته في كل الحوادث العادية ليست منطقية.

وليست من صلاحياته بل هناك جهات محلية تحت مسؤولياته يخول لها القيام بتلك الأعمال.