قناة النهار بشير محمد لحسن: أوروبا لا تملك أي خيار لتعويض الغاز الروسي وفرض العقوبات سيكون قاسي جدا على الجانبين بقلم قناة النهار نشر في 24 فيفري 2022 - 23:01 الجزائر في أسبوع شارك غرِّد أرسل 72 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/P5pTs اقرأ أيضا صريح جدا: هذا هو الراتب الذي يحتاجه الجزائريون شهريا للعيش الكريم قناة النهار 15 فيفري بن بوزيد: الوسيلة الوحيدة للحماية من فيروس كورونا هو اللقاح قناة النهار 05 فيفري سعيدة نغزة: رئيس الجمهورية جاء لإنقاذ الجزائر و"العڨارب" المحيطة به تحاول تكسيره قناة النهار 08 فيفري إقبال كبير على وكالات التشغيل.. عملية التسجيل للحصول على منحة البطالة مستمرة قناة النهار 22 فيفري صريح جدا: الفروقات بين الأجيال وانعكاساتها على الأسرة الجزائرية قناة النهار 04 فيفري سيدي بلعباس: بومدين.. شاب يحافظ على مطحنة عائلته كموروث ومصدر رزق لهم قناة النهار 22 فيفري سوق أهراس: ياسين .. حلاق يتطوع لتقديم خدماته للمرضى وللأشخاص بدون مأوى قناة النهار 24 فيفري بطريقة غريبة..شاهد كيف كان يخبئ أحد المروجين المشروبات الكحولية قناة النهار 11 فيفري للحد من مـ.ـخاطر الغاز .. سونلغاز تدخل بيوت المواطنين وتراقب الشبكات قناة النهار 20 فيفري لقاء خاص مع صانع المحتوى كينغ رشدي في برنامج 360 قناة النهار 11 فيفري