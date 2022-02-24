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قناة النهار

بشير محمد لحسن: أوروبا لا تملك أي خيار لتعويض الغاز الروسي وفرض العقوبات سيكون قاسي جدا على الجانبين

بقلم قناة النهار
بشير محمد لحسن: أوروبا لا تملك أي خيار لتعويض الغاز الروسي وفرض العقوبات سيكون قاسي جدا على الجانبين
الجزائر في أسبوع
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