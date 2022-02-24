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قناة النهار

بشير محمد لحسن: النزاع في أوكرانيا يؤثر على إستقرار الأمن في قارة أوروبا

بقلم قناة النهار
بشير محمد لحسن: النزاع في أوكرانيا يؤثر على إستقرار الأمن في قارة أوروبا
الجزائر في أسبوع
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