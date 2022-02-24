قناة النهار بشير محمد لحسن: النزاع في أوكرانيا يؤثر على إستقرار الأمن في قارة أوروبا بقلم قناة النهار نشر في 24 فيفري 2022 - 22:58 الجزائر في أسبوع شارك غرِّد أرسل 32 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/l7aKu اقرأ أيضا "وزيرة البيئة :" قضية النظافة والمحافظة على البيئة مسؤولية الجميع قناة النهار 17 فيفري طالع هابط: النوي يحيى وزير المقاولاتية نسيم ضيافات على المجهودات المبذولة قناة النهار 22 فيفري صريح جدا: صلة الأرحام..واجب إجتماعي في طي النسيان قناة النهار 20 فيفري بن عتو زيان: التوجه نحو السيارات الكهربائية في الجزائر ليست أولوية قناة النهار 22 فيفري سعيدة نغزة: رئيس الجمهورية جاء لإنقاذ الجزائر و"العڨارب" المحيطة به تحاول تكسيره قناة النهار 08 فيفري بالفيديو.. رئيس الجمهورية يلتقي بن العمري بقطر الرياضة 20 فيفري المحاليل الطبية.. أول المواد الصيدلانية التي سيتم تصديرها في الشحنة الأولى لموريتانيا قناة النهار 21 فيفري أمن المغير يحجز قرابة 30 ألف ذخـيرة صيد ويوقف شخصين قناة النهار 21 فيفري فاسألوا: خطورة عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة قناة النهار 04 فيفري سعيدة: العربي والخياطة.. قصة شغف عمرها أزيد من 65 سنة قناة النهار 21 فيفري