بصعوبة شديدة.. إنقاذ شخص فُقد داخل كهف بقسنطينة

نجحت فرق الحماية المدنية في ولاية قسنطينة، في إنقاذ شخص، كان مفقودًا داخل كهف في منطقة زعرورة ببلدية ابن باديس.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، كانت عملية الإنقاذ دقيقة ومعقدة للغاية. حيث وصلت الفرق إلى الضحية على عمق 30 مترًا داخل الكهف.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الشخص كان يبحث عن العسل.

ولإنجاح المهمة، تم تسخير فرق متخصصة في الإنقاذ بالمناطق الوعرة، بالإضافة إلى وضع فرقة من الغطاسين في حالة تأهب.