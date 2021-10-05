بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.. لعمامرة يستقبل من قبل الرئيس المالي

قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم الثلاثاء بزيارة لجمهورية مالي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية. وكان في إستقبال رئيس الدبلوماسية الجزائرية نظيره المالي عبدو اللاي ديوب.

وخلال الزيارة إستقبل لعمامرة من قبل رئيس مالي ، عاصيمي غويتا اين نقلت له تحيات أخيه الرئيس عبد المجيد تبون ورسالته. كما جدد لعمامرة تضامن الجزائر اللامشروط والتزامها الثابت بدعم مالي خاصة في ظل التحديات الراهنة، وفاءا لقيمها ومبادئها التحررية.