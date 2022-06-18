بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.. لعمامرة يقوم بزيارة عمل إلى رواندا

قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة اليوم السبت، بزيارة عمل إلى جمهورية رواندا.

وجاء في بيان للوازارة، أنه بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قام اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بزيارة عمل إلى جمهورية رواندا.

وفي هذا السياق أجرى لعمامرة محادثات مع نظيره الرواندي، فنسنت بيروتا، تبادلا خلالها الوزيران وجهات النظر حول الاستحقاقات المقبلة على الصعيدين الثنائي ومتعدد الاطراف.

وفضلا عن ذلك، قام الوزير رفقة سفير الجزائر لدى رواندا مرزاق بجاوي، بزيارة مقر السفارة الجزائرية التي تم افتتاحها مؤخرا تكريسا لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.

للإشارة، فإن لعمامرة سيحظى باستقبال من طرف الرئيس الاوغندي بول كاغامي لتسليمه رسالة خطية من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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