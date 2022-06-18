بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.. لعمامرة يقوم بزيارة عمل إلى رواندا
قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة اليوم السبت، بزيارة عمل إلى جمهورية رواندا.
وجاء في بيان للوازارة، أنه بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قام اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بزيارة عمل إلى جمهورية رواندا.
وفي هذا السياق أجرى لعمامرة محادثات مع نظيره الرواندي، فنسنت بيروتا، تبادلا خلالها الوزيران وجهات النظر حول الاستحقاقات المقبلة على الصعيدين الثنائي ومتعدد الاطراف.
وفضلا عن ذلك، قام الوزير رفقة سفير الجزائر لدى رواندا مرزاق بجاوي، بزيارة مقر السفارة الجزائرية التي تم افتتاحها مؤخرا تكريسا لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.
للإشارة، فإن لعمامرة سيحظى باستقبال من طرف الرئيس الاوغندي بول كاغامي لتسليمه رسالة خطية من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
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هذا ما قاله لعمامرة لنظيرته الفرنسية
كما شدّد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لضرورة امتثال العلاقات بين الشركاء بالبحر المتوسط للشرعية الدولية. وحمايتها من أي تأزم ينتج عن سياسات هروب إلى الأمام غير مسؤولة.
وجاء تصريح وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في مكالمة هاتفية تلقاها من نظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا. كما اتفق الوزيران على مبدأ تبادل الزيارات واستمرار الاتصالات.
في حين، سمحت هذه المحادثة، الأولى منذ تعيين كولونا على رأس الدبلوماسية الفرنسية، بتسليط الضوء على جودة وكثافة العلاقات الجزائرية-الفرنسية. بالإضافة إلى أهمية الاستحقاقات الثنائية المقبلة للدفع بها في عدة مجالات.
وفي هذا الصدد، شدد الوزيران على ضرورة مواصلة الجهود لتجسيد التوجهات الاستراتيجية للرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون. بهدف بناء شراكة متوازنة ومفيدة للطرفين تقوم على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المثمر.
كما ناقش رئيسا دبلوماسية البلدين القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولي والإقليمي. حيث تم الاتفاق على تكثيف المشاورات بهذا الشأن.
هذا ما دار في اللقاء الذي جمع لعمامرة بنظيره التونسي
كما كشف وزير الخارجية التونسي، عثمان جرندي، اليوم الأحد، عما دار في اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.
وغرد الجرندي على تويتر “ّسعدت بلقاء أخي رمطان لعمامرة . تبادلنا الرؤى حول القمة الافريقية. أكدنا متانة العلاقات بين بلدينا وقائدينا اللذين منحاها بعدا استراتيجيا”.
وأضاف وزير الخارجية التونسي أن لعمامرة أكد له أن الجزائر ستظل دائما سندا لتونس. كما كانت وما تزال سندا لبناء على ما يجمعهما من ماض وحاضر ومستقبل ومصير مشترك.