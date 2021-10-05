بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية..لعمامرة يصل إلى مالي في زيارة عمل

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مساء اليوم الثلاثاء، بمالي كمبعوث خاص لرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.

وجاء في تغريدة لعمامرة على تويتر:”مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حللت مساء اليوم بجمهورية مالي في زيارة قصيرة. أشكر زميلي عبدو اللاي ديوب، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على كرم الاستقبال وأتطلع للقاءات التي ستجمعني مع كبار المسؤولين في هذا البلد الشقيق.”