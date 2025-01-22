بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.. وزير الصحة يحلّ بجمهورية السيشل

وصل اليوم الأربعاء وزير الصحة، عبد الحق سايحي، إلى مدينة فيكتوريا، عاصمة جمهورية السيشل. بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وعلى هامش زيارته إلى جمهورية السيشل، إلتقى المبعوث الخاص بوزير خارجية جمهورية السيشل، سيلفستر راديغوند. كما شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات السياحة، التكوين المهني و التعليم العالي، الصناعة، والزراعة. مؤكدين على أهمية هذه القطاعات في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الفائدة المشتركة لشعبي البلدين .و تم التطرق إلى تعزيز العلاقات الثنائية في ظل مواقف البلدين المشتركة على الصعيدين الإفريقي و الدولي.

من جهته أشار عبد الحق سايحي، خلال اللقاء الذي حضره سفير الجزائر، المكلف بتمثيلها لدى جمهورية السيشل انطلاقا من مدغشقر. إلى أهمية العمل على تطوير العلاقات الثنائية بما ينسجم مع تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

كما عبر سيلفستر راديغوند عن تقديره الكبير لهذه الزيارة، مؤكدا أن السيشل تثمن العلاقات المتميزة مع الجزائر وتدعم أي مبادرة من شأنها تحقيق التنمية المشتركة.

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