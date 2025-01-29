بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية.. بوغالي في أكرا

يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في الطبعة الثالثة لحوارات إفريقيا حول الازدهار التي تحتضنها العاصمة الغانية أكرا.

وحسب بيان المجلس، تأتي هذه المشاركة في سياق “التأكيد على التزام الجزائر بدعم مسارات التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في إفريقيا”.

كما أكد البيان أن هذه الحوارات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية ومناقشة الرؤى المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف البيان: “تعدّ حوارات إفريقيا حول الازدهار منصة هامة تجمع القادة السياسيين والخبراء الاقتصاديين من مختلف أنحاء القارة. من أجل تبادل الخبرات ووضع استراتيجيات فعالة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية”.