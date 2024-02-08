بصفته مبعوثا لرئيس الجمهورية .. عطاف في موريتانيا

حل مساء اليوم الخميس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بالعاصمة الموريتانية نواكشوط بصفته مبعوثا خاصا لـ رئيس الجمهورية.

وخلال الزيارة يحمل أحمد عطاف رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون إلى أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني.

كما تندرج الزيارة هذه في إطار سنة التواصل المستمر والتشاور المنتظم بين قائدي البلدين الشقيقين، بُغية تعزيز الحركية الإيجابية اللافتة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الموريتانية ومدِّها بكافة مقومات الاستدامة والنجاح. وكذا المساهمة في كل ما يدعم الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي.