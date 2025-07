بصفقة تُقدر 1 مليون أورو.. بقرار يعود إلى البطولة الكرواتية

كشفت مصادر إعلامية موثوقة، اليوم الثلاثاء، أن المهاجم الدولي الجزائري منصف بقرار بات على أعتاب التوقيع رسميًا مع نادي دينامو زغرب الكرواتي.

في صفقة تمت بنجاح بين النادي الكرواتي ونظيره الأمريكي نيويورك سيتي.

وبحسب الصحفي الإيطالي “لورينزو ليبور”، فقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، يقضي بانتقال بقرار مقابل 1 مليون يورو، مع احتفاظ ناديه السابق بنسبة 15% من قيمة أي بيع مستقبلي.

وأوضح المصدر، أن اللاعب الجزائري، يعمل حاليًا على استكمال إجراءات الحصول على التأشيرة. على أن يسافر بعدها إلى العاصمة الكرواتية زغرب، خلال الساعات القادمة، من أجل الخضوع للفحص الطبي والتوقيع الرسمي على العقد الذي سيربطه بأحد أعرق أندية أوروبا الشرقية.

ويمثل هذا الانتقال خطوة مهمة في مسيرة بقرار الاحترافية، بعد أن أثبت نفسه في البطولة الوطنية، والكرواتية سابقا مع ناديه إيسترا 1961.

ليعود الآن اللاعب السابق لوفاق سطيف، لدوري أكثر تنافسية وطموحًا على الصعيد الأوروبي، تحسبا للعودة إلى مخططات بيتكوفيتش في قادم المواعيد.

EXCL: Monsef #Bakrar, 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐒𝐢𝐠𝐧 with #DinamoZagreb 🔏

A deal has been agreed between the clubs for a fee of €1M plus 15% of any future sale

Currently in the process of securing a visa, after which he will travel to Zagreb for his medical and to sign his contract https://t.co/96hhdwkjF7 pic.twitter.com/PI3jI16KoF

— Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) July 22, 2025