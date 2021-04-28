بصق عليه وركله بوحشية على وجهه.. القبض على ألماني هاجم لاجئا سوريا بعنصرية

ألقت الشرطة الألمانية، القبض على مواطن، قام بهجوم عنصري على لاجئ سوري في أحد قطارات مدينة إرفورت.

وتم تصوير الحادثة من قبل أحد ركاب القطار، وانتشر الفيديو بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي.

ورصد مقطع الفيديو الهجوم العنصري، حيث قام المواطن الألماني، بالبصق على وجه الشاب السوري.

كما قام المتهم، بضرب المراهق السوري، بعدة ركلات على وجهه، موجهًا له عدة إهانات عنصرية.

وأعلن رئيس وزراء الولاية بودو راميلو، في تغريدة الإثنين أنه تم القبض على الجاني.

وكتب رئيس وزراء الولاية: “هذا شخص جبان، قوي وعدواني اعتدى على رجل أعزل”.

وحسب بيان شرطة الولاية، فقد وقعت الحادثة يوم الجمعة الماضية، حيث اتصل شهود من إحدى محطات القطار في إرفورت بالشرطة طلبًا للمساعدة بعد مشاهدتهم للواقعة.

وجاء في بيان الشرطة، إن مواطنًا ألمانيًا يبلغ من العمر 39 عامًا وجه إهانة عنصرية لشاب سوري يبلغ من العمر 17 عامًا وركله بوحشية، ما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة.

وأضاف البيان، إن شهود عيان كانوا في القطار، ساعدوا ضباط الشرطة في التعرف على هوية المشتبه به.

وقال قسم التحقيقات الجنائية في إرفورت إن الرجل متهم بالإيذاء الجسدي والتعدي اللفظي.