بصمة تطيح بعصابة تسببت في مقتل “كلونديستان”

راح صاحب سيارة “كلونديستان” ينحدر من مدينة قصر البخاري بالمدية، ضحية جريمة قتل غامضة على الطريق السيار شرق غرب، وتحديدا على مستوى محول مدينة موزاية.

وذلك بعدما حاول الهروب من عصابة قطاع طرق قاموا بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، ليصطدم بسيارة كانت تسير في الاتجاه المعاكس ليسقط قتيلا في موقع الحادث، فيما تمكن مرافقه من الفرار وإبلاغ عناصر الدرك الوطني.

وبعد فتح تحقيقات وتحريات حول هذه الجريمة، توصل المحققون في القضية إلى اكتشاف بصمة يد موجودة على سيارة الضحية، ليتم التوصل إلى تحديد هوية “س.ر” الذي قاد محققي الدرك إلى باقي شركائه.

تعود فصول هذه القضية إلى الفاتح أكتوبر2017، عندما تلقت فرقة الدرك الوطني بموزاية مكالمة هاتفية للإبلاغ عن وقوع اعتداء على أحد مستعملي الطريق السيار بالقرب من محول موزاية.

وعند التنقل إلى الموقع تبين أن الضحية راح ضحية حادث مرور مميت أثناء محاولته الفرار من قبضة عصابة مجهولين اعتدوا عليه وعلى مرافقه بأسلحة بيضاء لسرقة مبلغ 17 مليون سنتيم كان بحوزة هذا الأخير، قبل تمكنه من الفرار.

وبسماع شهادة النَّاجي من الحادث «ل.ض»، صرح بأنه كان رفقة مرافقه السائق الذي توفي في الحادث، قادمين من مدينة قصر البخاري متوجهين إلى عين الدفلى لشراء أحذية مستعملة، وأثناء وصولهما على مستوى مدينة الشفة، طلب من الضحية الانتظار بمحطة الوقود الموجودة بالطريق السيار، ليلتقي بقريبه «م.ع» ويتسلم منه أمانة من عنده، ليعود إلى السيارة ويكمل رفقة مرافقه طريقهما نحو عين الدفلى، وعلى مستوى المحول تفطن لوجود مركبتين تتبعهما.

وفجأة أُغلق الطريق بواسطة سيارة سوداء اللون، فيما اصطدمت بسيارتهما شاحنة من الخلف تبين أنها شاحنة صديق مرافقه، لينزل منها مجموعة من الأشخاص مدجّجين بالسيوف قادمين باتجاههما، إلا أنه تمكن من الفرار.

فيما أصيب صديقه بجروح نتيجة الاعتداء عليه، وأثناء محاولته الفرار دهسته سيارة كانت تسير على الاتجاه المعاكس، وهي نفس تصريحات شهود آخرين كانوا في موقع الحادث.

وبالرجوع إلى المكالمات الهاتفية، تم التوصل إلى وجود اتصالات بين عدد من المشتبه فيهم من بينهم مرافق الضحية وشخص آخر.

ليتم توجيه أصابع الاتهام لهم. وبعد المداولة تم توقيع عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين «س.ر» و«ب.ر»، وتبرئة ساحة مرافق الضحية وإدانة المتهمين الفارين «م.ع» و«ر.ر» بـ20 سنة سجنا غيابيا عن تهمة تكوين عصابة أشرار بإعداد جناية محاولة السرقة بظرف التعدد، العنف، الليل واستعمال مركبة ذات محرك والتحطيم العمدي لملك الغير.