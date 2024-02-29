بصواريخ “فلق”..  المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مستوطنة “غورين”

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، استهداف ‌‏ مستعمرة “غورين” بصواريخ”فلق”.

وذكر “حزب الله”، في بيان له ، أنّ هذا الاستهداف جاء دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزّة وإسناداً لمقاومته.

وردا على ‌‌‏الاعتداءات الصهيونية على القرى والمنازل المدنية في جنوبي لبنان، وآخرها استشهاد ‏مواطنين مسنين في بلدة كفرا.

وأعلنت المقاومة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، استهدافها انتشارا لجنود الاحتلال في محيط تلة الكوبرا، عند الحدود مع فلسطين المحتلّة.

بالإضافة الى موقعي “الرمثا” و”رويسات العلم” في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مؤكدةً تحقيق إصابات مباشرة فيهما. كما قامت بقصف مستعمرة “إيلون” بدفعات من صواريخ “الكاتيوشا”.