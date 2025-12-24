بضغط من “الفاف”.. “الكاف” تفتح المنصة الرقمية لبيع تذاكر مواجهة الجزائر – بوركينافاسو

استجابت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” لضغط الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، بفتح المنصة الرقمية المخصصة لبيع تذاكر المباراة الثانية للمنتخب الوطني الجزائري في كأس أمم إفريقيا، والتي ستجمعه بمنتخب بوركينافاسو.

وجاء هذا القرار بعد تحركات “الفاف” التي طالبت بضرورة تمكين الجماهير الجزائرية من اقتناء التذاكر إلكترونيًا. خاصة مع الإقبال الكبير المنتظر من الأنصار على مباراة الجولة الثانية.

وستجرى المواجهة يوم الأحد المقبل بداية من الساعة 18:30 بتوقيت الجزائر، على أرضية ملعب الرباط. وهي مباراة يعوّل فيها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على تكرار سيناريو الفوز، بعد الانطلاقة القوية أمام السودان بثلاثية نظيفة.

وتُراهن الجماهير الجزائرية على رفاق إبراهيم مازة لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، في ظل الدعم الكبير من المدرجات. خاصة بعد تسهيل إجراءات اقتناء التذاكر إلكترونيًا بفضل تدخل “الفاف”.