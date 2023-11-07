بطائرات مسيّرة.. استهداف قاعدة أمريكية بالعمق السوري 

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن استهداف قاعدة للقوات الامريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري بطائرات مسيّرة.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:

“استهدفنا بطائرات مسيّرة قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بعملية هي الثالثة اليوم”.