بطاش: إسترجاع أكثر من 200 محل تجاري محل نزاع و4 قاعات للعروض السينمائية

كشف رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، اليوم الأربعاء، عن استرجاع عدد كبير من المحلات التجارية المتنازع عنها أمام القضاء الإداري.

وأورد بطاش في منشور له على “فيسبوك”، أن ذلك بسبب عدم دفع المستحقات المالية لسنوات عديدة من طرف أصحابها.

وجاء القرار بعد أن فصلت المحكمة الإدارية بالعاصمة في القضية.

حيث قضت باسترجاع أكثر من 200 محل تجاري بعد خمسة سنوات من النزاع و4 قاعات للعروض السينمائية و 35 محل تجاري.

تم تنفيذ أحكامها في الأسابيع القليلة الماضية، علما أنها أحكام نهائية ممهورة بالصيغة التنفيذية.

و دائما في نفس الإطار، وبناءً على التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية ووالي العاصمة والمتعلقة باسترجاع ممتلكات البلدية و تحصيل ديونها العالقة.

قامت بلدية الجزائر الوسطى بتطهير ديون الايجار الخاصة بالسكنات الاجتماعية.

حيث تم تحصيل 94 في المئة من إرادات وحقوق الإيجار، لتبقى ستة في المئة كديون معلقة على أصحابها.

والتي سيتم تطهيرها نهاية السنة الجارية.

للإشارة، فإن بلدية الجزائر الوسطى، قد وجهت في وقت سابق إعذارات لمستأجري الممتلكات العقارية التابعة للبلدية،عن طريق محضرين قضائيين.

وهذا بعد عدم الاستجابة للتنبيهات السابقة التي ارسلتها مصالح البلدية للأشخاص المعنية.