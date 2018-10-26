بطاش: سننجز مؤسسات عمومية للحد من البطالة

أعلن رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش سعيه لتقليص حدة البطالة عبر خلق مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.

وفي منشور له عبر فيسبوك، كشف بطاش عن إقامة مشاريع بالشراكة مع مؤسسات أخرى، مع تذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين.

وقال إن الهدف إيجاد حلول كفيلة بزيادة دخل البلدية ومنه ضخ أموال إضافية للخزينة وفي الوقت نفسه تقليص حدة البطالة.

وأضاف” التجارة تسجل نفسها بقوة في بلدية الجزائر الوسطي، حيث تزخر بـ 3200 محل تجاري بتقديمها و400 محل تحت ملكيتها”.

فضلا عن توفرها على محلات خاصة بالصناعات التقليدية وكذا لوحات إشهارية، على غرار ما تمّ تجسيده على مستوى نفق ساحة أودان كلّها نشاطات استثمارية تدرّ بمداخيل إضافية للبلدية.

كما أنّها تعدّ بمثابة وسيلة أساسية في تطبيق السياسة التنموية المنتهجة في ميدان التجهيز وتلبية الاحتياجات الاجتماعية المختلفة لسكان البلدية.

وهنا قامت مصالح بلدية الجزائر الوسطى بالعديد من التسهيلات لفائدة هذه الفئة لاستقطابها أكثر وضمان نجاح برنامج التنمية المحلية.