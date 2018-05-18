بطاش : سهرات فنية وعروض بهلوانية كل يوم جمعة بالعاصمة

أعلن رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، عن تنظيم حفلات فنية وعروض بهلوانية سهرة كل يوم جمعة من شهر رمضان.

وكتب عبد الحكيم بطاش على حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك”، “تنشيط فني وترفيهي، ألعاب ضخمة و تهريج علمي، حفلات فنية وعروض بهلوانية.. كل يوم جمعة ابتداءً من اليوم على الساعة التاسعة والنصف ليلا إلى غاية الثانية صباحا”.

ودعا بطاش جميع المواطنين عدم ركن سيارتهم من الساعة السابعة مساءً إلى غاية الثانية صباحا، وذلك لسير الجيد للنشاطات والبرامج المخصصة لفائدة العائلات.

مشيرا إلى أن الطريق سيكون مغلقا للسيارات من 1 شارع العربي بن مهيدي إلى 31 شارع ديدوش مراد، مرورا بساحة البريد المركزي و شارع عبد الكريم الخطابي.