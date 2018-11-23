بطاش يتعهد باستكمال برنامجه الانتخابي المسطر وجعل بلدية الجزائر الوسطى مرموقة

تعهد رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، باستكمال برنامجه الانتخابي المسطر وهذا بعد مرور عام على الانتخابات المحلية.

وفي منشور له على صفحته الشخصية بـ”فايسبوك”، اليوم الجمعة، أكد سعيه الدائم في جعل هذه البلدية مكانة مرموقة في ولاية الجزائر العاصمة.

وقال ” عام انقضى من هذه العهدة، حملت في طياتها العديد من الإنجازات وإطلاق مجموعة من المشاريع،

لعّل الأبرز كان تهيئة الشوارع الرئيسية والعمارات المهترئة التي شارفت على الانتهاء بالإضافة إلى تحكمها في نظافة المحيط”.

وهذا، بعد أن شنت حملة واسعة للقضاء على النفايات.

كما نجحت مصالح البلدية في حماية المساحات الخضراء والمحافظة عليها وخلق متنفس للعاصمين

وأولى إهتماما خاصا بقطاع التربية، حيث وجه تعليمات صارمة لأعوانه، تنصب مجملها في توفير الراحة للتلاميذ وضمان سنة مريحة لهم.

وحسب بطاش، فالثقافة كذلك واصلت انتعاشها على غرار السنوات الأخيرة، لكن جديد هذه السنة –يضيف- هو فتح المسرح البلدي الذي شكل حدثا ثقافيا، أعاد بعث الحركة المسرحية في البلدية.

أين احتضن المواهب الشابة التي طالما كانت تبحث عن فضاء لممارسة نشاطها، إلى جانب القاعات السنيمائية التي انتعشت هي الاخرى.

وقال إن مصالح البلدية فتحت الشهية لمشاريع أخرى ستفتكّها الجزائر الوسطى، لاستدراك ما تبقى من النقائص.

وهذا للتكفل بانشغالات المواطنين والإرتقاء بقلب العاصمة مادامت بلدية نموذجية.