بطاش يدعو لتشجيع المنتجات المصنعة محليا والترويج لها

دعا رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، اليوم الأحد، إلى تشجيع المنتجات المصنعة محليا وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة حتى يسهل التعرف والوصول إلى المنتوج بسهولة ويسر.

وفي منشور له يحمل عنوان “دور المرفق العمومي في ترقية المنتوج المحلي”، قال بطاش أن الترويج لدعم المنتوج الوطني يعكس الأهمية المتزايدة لدور المنتجات المحلية والرغبة في تحقيق الإكتفاء الذاتي في معظم القطاعات بالدولة.

الأمر الذي يساعد في تطويرها وتعزيز تنافسيتها، والاسهام بشكل فاعل في زيادة مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

وأشار أن الإدارة الالكترونية أوالحكومة الإلكترونية، تبقى أهم و أبرز الحلول لتنمية و ترقية المنتوج المحلي خاصة في مجال الإستثمار و الترويج.

متمنيا أن تكون الإجراءات الأخيرة للحكومة، والتي قررت من خلالها توسيع دائرة الإدارة الإلكترونية، ووصولها إلى الأعمال الإلكترونية و التجارة الالكترونية.

وحتى الإدارة عن بعد، كفيلة لبعث روح جديدة للمنتوجات الجزائرية من حيث الجودة و التسويق.