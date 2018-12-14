بطاش يعلن عن قرب تنصيب المجلس البلدي للشباب

أعلن رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، عن تنصيب المجلس البلدي للشباب، قريبا، يتكون من النخبة على مستوى البلدية.

وحسب ما نشره على فيسبوك، ستكون البلدية بذلك قد قطعت أشواطا كبيرة لتحقيق ما تصبوا إليه.

وهو التسيير التساهمي وفق ما تمليه قوانين الجمهورية.

وأضاف ” إن هدفي الأساسي، ومنذ الوهلة الأولى لترشحي على رأس الجهاز التنفيذي، هو إنشاء مجلس جواري ينتهج أطر الديمقراطية التشاركية عبر قنوات التسيير التساهمي”.

وهذا بغية تحقيق تنمية محلية شاملة ومتوازنة، تستجيب لتطلعات المواطن، وتقلص من حدة المشاكل التي تعتري حياته اليومية.