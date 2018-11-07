بطاش يكرم المجاهدين بمناسبة الذكرى 64 لاندلاع الثورة

قام رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، اليوم، بتكريم عدد من المجاهدين، في اطار الذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية.

وكان ضمن المكرمين، الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين محمود عرباجي ورئيس قسمة بلدية الجزائر الوسطى للمجاهدين، بالإضافة لبعض المجاهدين والمجاهدات.

كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة أحسن تصوير فوتوغرافي لحدائق البهجة المتواجدة عبر إقليم البلدية.

وقد نوه بطاش في كلمة الترحيب، بالدور الكبير للمجاهدين والمجاهدات الذين ساهموا في إعطاء إشراقة للجزائر التي تنعم اليوم بالاستقلال.

مؤكدا خلال حديثه، أن الوقت قد حان لإخراج بعض الاسماء التي كانت في الظل وإعطائها نصيبها من الإعتبار.