بطاش:1400 مكتتب LSP من بلديتي سيسكنون في ديسمبر 2020

قال رئيس بلدية الجزائر الوسطى أن 1400 مكتتب في برنامج التساهمي الإجتماعي على مستوى بلديته سيحصلون على سكناتهم في ديسمبر 2020.

وقال بطاش في إتصال مع “النهاراونلاين”،بأن اجتماعا مع مديرية السكن والوالي المنتدب وهيئة الرقابة التقنية و المرق العقاري تم اليوم.

وتم خلال الإجتماع الإتفاق على إعادة إطلاق مشروع السكنات بعد أن توقفت،و مواجهة العراقيل التقنية الخاصة بنوعية الأرضية.

وفي هذا الإطارقال بطاش بأن كل الهيئات العمومية قد ضمنت للمرقي العقاري رفع كل العراقيل الادارية.

كما ستتكفل المصالح المعنية بكل الوثائق وتجديد رخص البناء على أن يتفرغ المرقي للأشغال فقط.

وأضاف بطاش أنه سيتم تحويل قائمة المكتتين من قبل مصالح بلدية الجزائر الوسطى للوالي المنتدب ومديرية السكن للموافقة عليها.

كما سيتم حسب ذات المتحدث تحويل هذه القائمة للمرقي العقاري ليقوم بدوره بتحويلها للصندوق الوطني للسكن ليمنح الاعانات للمكتتبين.

وكشف بطاش أن 1400 مكتتب المسجلين في القائمة سيتحصلون على مفاتيح سكناتهم في ديسمبر 2020.

و تم حسب رئيس بلدية الجزائر الوسطى الاتفاق على تسريع وتيرة الأشغال